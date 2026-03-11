Denuncian a Alberto Fernández y Jorge Ferraresi por obras adjudicadas a una empresa vinculada a una ex Gran Hermano

Una denuncia penal presentada en la Justicia federal apunta contra el ex presidente Alberto Fernández y el ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras vinculadas al programa Procrear. La presentación sostiene que podría haber existido administración fraudulenta y otros delitos conexos en el otorgamiento de planes de vivienda a la empresa Niro Construcciones S.A., vinculada a la empresaria y ex participante de Gran Hermano, Lorena González del Valle.

El escrito judicial fue presentado por los abogados Roberto C. Herrera y Mariano Di Giuseppe, quienes solicitaron que se investigue la posible comisión de delitos como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. Según el planteo, estos hechos habrían ocurrido durante la gestión nacional anterior.

Las declaraciones que dieron origen a la denuncia

La denuncia toma como punto de partida declaraciones públicas recientes de González del Valle, quien aseguró haber mantenido una relación personal con Fernández durante años. A partir de ese vínculo, según el texto judicial, la empresaria habría tomado contacto con el entonces mandatario y posteriormente habría sido derivada al entonces ministro Ferraresi, titular del área encargada de las políticas habitacionales.

La empresaria y ex participante de Gran Hermano, Lorena González del Valle.

En una entrevista con el streaming Border, la empresaria relató que tras ese contacto fue convocada a una reunión con Ferraresi en la sede del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Según su testimonio, el funcionario le explicó que primero debía verificarse el estado de las obras y realizar cotizaciones formales antes de avanzar. "Yo no puedo firmarte que continúes una obra que yo no gestioné... lo único que te puedo garantizar es que los voy a priorizar llegado el momento", aseguró González que le respondió el entonces ministro.

Durante esa misma entrevista, la empresaria también describió un intercambio directo con Fernández durante la pandemia, cuando varias obras de su empresa se encontraban paralizadas. "Alberto, disculpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?", recordó haberle escrito. Según su relato, el entonces presidente le respondió que tenía "cinco minutos", encuentro en el que ella le pidió ayuda para reactivar trabajos y el mandatario le sugirió que elaborara un resumen de las obras para analizar cuáles podían retomarse con los protocolos sanitarios vigentes.

Según la denuncia, posteriormente la empresa Niro Construcciones S.A. habría participado en distintos procesos licitatorios vinculados al programa Procrear, resultando adjudicataria de varias obras públicas financiadas con fondos nacionales, algunas de ellas en municipios de la provincia de Buenos Aires como Esteban Echeverría, Avellaneda, Luján y Martín Coronado.

González del Valle también es conocida por haber participado en la primera edición argentina del reality Gran Hermano, emitido por Telefe en 2001 y conducido por Soledad Silveyra. En ese ciclo fue la primera eliminada del programa, tras permanecer 14 días en la casa y recibir el 68% de los votos del público.