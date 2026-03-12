Menú
España propuso una sede para la Finalissima con la Selección Argentina que a la AFA no le gusta nada

En las últimas horas, trascendió que España busca jugar la Finalissima ante la Selección Argentina en una sede que no convence a la AFA.

EBalmaceda

En diciembre del año pasado, tras mucho tiempo de espera, la Finalissima entre la Selección Argentina y España comenzó a tomar forma al confirmarse que se iba a jugar el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar.

Franco Colapinto comienza a disputar el Gran Premio de China de Fórmula 1: cronograma, horarios y TV en vivo

Sin embargo, cuando estaba todo dispuesto, el esperado choque entre los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa del mismo año volvió a foja cero debido a que Doha quedó en el medio del conflicto bélico que se desarrolla hace semanas en Medio Oriente.

A partir de ahí se empezó a barajar un cambio de sede y la Roja aceleró este jueves al proponer que el partido se dispute en el Santiago Bernabéu, según informaron medios ibéricos.

El mítico estadio del Real Madrid convence a la FIFA, a la UEFA, a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y no es vista con malos ojos. No obstante, a la AFA no le gusta para nada.

España propuso una sede para la Finalissima con la Selección Argentina que a la AFA no le gusta nada

Pese a que la organización de esta edición del certamen le corresponde a los europeos, la entidad madre del fútbol argentino bajó el pulgar por un sencillo motivo: no quiere que el rival sea local.

Boca y su espantosa estadística en los clásicos durante la era Riquelme: solo ganó 11 de 48

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el tiempo corre, las próximas horas pueden ser claves para saber si ese recinto tendrá el honor de albergar el duelo o no. Cabe recordar que Lisboa y Londres aparecieron en la danza de nombres.

