TERRIBLE

Conmoción en San Lorenzo: Cerutti y Hernández se rompieron los ligamentos ante Boca

Luego del empate frente a Boca, San Lorenzo informó que Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron lesiones graves que los marginarán durante mucho tiempo.

EBalmaceda

Pese a que fue un buen resultado para sus aspiraciones, el empate ante Boca le terminó saliendo carísimo a un San Lorenzo al que le cayó un baldazo de agua fría este jueves.

Es que, luego del encuentro contra el Xeneize por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, el Ciclón informó que, tanto Ezequiel Cerutti como Gastón Hernández, sufrieron dos graves lesiones ligamentarias.

El Pocho, que fue reemplazado a los 22 minutos de juego y se retiró entre lágrimas, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Por su parte, el Tonga jugó hasta los 33 minutos del complemento y también pidió el cambio con visibles muestras de dolor. Finalmente, padece una ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior en su rodilla izquierda.

La noticia representa un problema mayúsculo para Damián Ayude, debido a que perderá dos piezas fundamentales por aproximadamente seis u ocho meses.

Ahora, ambos futbolistas serán intervenidos quirúrgicamente en los próximos días y comenzarán el proceso de recuperación.

