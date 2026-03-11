Alerta en San Lorenzo: Ezequiel Cerutti se lesionó frente a Boca y salió llorando

Por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, San Lorenzo sacó un buen empate como visitante ante Boca, pero terminó con preocupación por el estado de Ezequiel Cerutti.

Es que al Pocho, que salió como titular en el equipo de Damián Ayude, se le trabó la rodilla derecha en el campo de juego y debió ser reemplazado apenas a los 22 minutos de juego.

TACO Y LESIÓN: el Pocho Cerutti tiró una pase con un lujo, sintió un dolor y deja el campo de juego en La Bombonera.



Pero más allá de las imágenes, el delantero de 34 años se retiró llorando y encendió todas las alarmas en el Ciclón.

Así las cosas, podría tratarse de una lesión grave, aunque el parte médico se conocerá si el atacante se hace estudios en las próximas horas.

Cabe recordar que, en 2023, Cerutti se rompió los ligamentos cruzados de su otra rodilla, algo que, de repetirse, le demandaría una intervención quirúrgica y varios meses de recuperación.