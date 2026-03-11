Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

PREOCUPACIÓN

Alerta en San Lorenzo: Ezequiel Cerutti se lesionó frente a Boca y salió llorando

Más allá del empate, San Lorenzo recibió una pésima noticia de parte de Ezequiel Cerutti, que se retiró lesionado a los 20 minutos de juego.

EBalmaceda

Por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, San Lorenzo sacó un buen empate como visitante ante Boca, pero terminó con preocupación por el estado de Ezequiel Cerutti.

Gimnasia de La Plata se plantó como visitante y obtuvo un triunfazo ante Banfield por el Torneo Apertura

Es que al Pocho, que salió como titular en el equipo de Damián Ayude, se le trabó la rodilla derecha en el campo de juego y debió ser reemplazado apenas a los 22 minutos de juego.

Pero más allá de las imágenes, el delantero de 34 años se retiró llorando y encendió todas las alarmas en el Ciclón.

Así las cosas, podría tratarse de una lesión grave, aunque el parte médico se conocerá si el atacante se hace estudios en las próximas horas.

La gran actuación de Enzo Fernández no le alcanzó a un Chelsea que perdió ante PSG por la Champions League

Cabe recordar que, en 2023, Cerutti se rompió los ligamentos cruzados de su otra rodilla, algo que, de repetirse, le demandaría una intervención quirúrgica y varios meses de recuperación.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

Últimas noticias de Ezequiel Cerutti