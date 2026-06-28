¿Cambios en el equipo?: cómo sigue la planificación de Argentina pensando en Cabo Verde

Sin descanso tras el triunfo con Jordania, la Selección Argentina entrenará este domingo pensando en el duelo de 16vos. de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde.

El plantel trabajará desde las 18 (hora local), las 16 de Argentina. Los futbolistas que fueron titulares frente a Jordania realizarán tareas regenerativas, mientras que el resto del plantel trabajará con ejercicios físicos y con pelota.

El cuerpo técnico empezará a delinear el equipo. La base volverá a ser la de los habituales titulares, muy similar a la que salió desde el arranque en la victoria por 2-0 sobre Austria, en la segunda fecha del Grupo J.

Una de las posibles variantes que se perfila es la vuelta de Nicolás Tagliafico al lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina, luego de haber superado el desgarro en el sóleo que lo dejó afuera de los dos primeros encuentros.

La principal incógnita aparece en la delantera. Lautaro Martínez llega fortalecido tras convertir y firmar una gran actuación frente a Jordania, por lo que corre con una leve ventaja sobre Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi en el ataque.