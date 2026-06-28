Boca avanza por la vuelta de Sebastián Villa: el precio que pagarían

La dirigencia de Boca no se retiró del mercado de pases y continúa en la búsqueda de los refuerzos que pidió Rodolfo Arruabarrena para encarar la segunda parte del 2026.

Uno de los principales apuntados es Sebastián Villa. Desde el Xeneize ya le hicieron saber que buscan su regreso, tras su polémica salida en medio de un juicio a mediados de 2023.

Desde el club son optimistas con el retorno del colombiano, ya que con él tienen un acuerdo en lo contractual y los números con Independiente Rivadavia están cerca de cerrarse.

Para que pueda darse esta negociación, Boca abonaría el dinero de la cláusula de rescisión de Villa. El mismo es de 7 millones de dólares en un solo pago.

La otra opción es pagar 7,5 millones de la misma moneda, con la diferencia de que aquí sí puede ser en partes.