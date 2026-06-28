Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MERCADO DE PASES

Boca avanza por la vuelta de Sebastián Villa: el precio que pagarían

Boca Juniors está cerca de un acuerdo con Independiente Rivadavia por Sebastián Villa.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La dirigencia de Boca no se retiró del mercado de pases y continúa en la búsqueda de los refuerzos que pidió Rodolfo Arruabarrena para encarar la segunda parte del 2026.

Uno de los principales apuntados es Sebastián Villa. Desde el Xeneize ya le hicieron saber que buscan su regreso, tras su polémica salida en medio de un juicio a mediados de 2023.

Desde el club son optimistas con el retorno del colombiano, ya que con él tienen un acuerdo en lo contractual y los números con Independiente Rivadavia están cerca de cerrarse.

Para que pueda darse esta negociación, Boca abonaría el dinero de la cláusula de rescisión de Villa. El mismo es de 7 millones de dólares en un solo pago. 

La otra opción es pagar 7,5 millones de la misma moneda, con la diferencia de que aquí sí puede ser en partes.

Esta nota habla de:
1
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas

2
Ernestina Pais tenía un deseo por cumplir y lo compartió horas antes con su amiga Rochi Igarzábal: "Dándole luz..."
POR LA RED

Ernestina Pais tenía un deseo por cumplir y lo compartió horas antes con su amiga Rochi Igarzábal: "Dándole luz..."

3
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

4
Cuál fue el último posteo de Ernestina Pais antes de la tragedia, con un detalle que estremece: "Gracias vida..."
POR LA RED

Cuál fue el último posteo de Ernestina Pais antes de la tragedia, con un detalle que estremece: "Gracias vida..."

5
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

Últimas noticias de Boca