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ESCÁNDALO

Italia está en llamas por el bono que pidieron los jugadores antes de perder el Repechaje para el Mundial 2026

Previo al partido ante Bosnia que perdieron por penales, los jugadores de la selección italiana pidieron una suma de dinero ante la posible clasificación a la Copa del Mundo.

Redacción Depo

Si en Italia había bronca y decepción por perderse una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, se conoció una cuestión que le echó más leña al fuego. Es que medios locales revelaron el premio en dinero que habían pedido los jugadores por la clasificación al Mundial 2026, incluso antes de enfrentar a Bosnia.

 Según medio italiano La Repubblica, los jugadores de la Selección de Italia le habían pedido a la Federación Italiana un bono de 300 mil euros por lograr la clasificación al Mundial 2026. A raíz de 10.000 euros por cabeza, dividiendo la suma entre los jugadores que formaron parte de la convocatoria para el repechaje.  

El mismo medio indicó que el DT Gennaro Gattuso, al enterarse del pedido de los jugadores a la Federación, intercedió para evitar que las negociaciones continúen, al menos hasta lograr la clasificación al Mundial 2026, algo que finalmente no sucedió.

Vale remarcar que el monto en sí no es alarmante, dado los números que se manejan en el mundo del fútbol. Sin embargo, lo que generó molestia es el contexto, ya que el pedido llegó antes del partido clave, y los jugadores italianos se quedaron cortos en el objetivo, perdiendo su última chance de clasificarse a la Copa del Mundo.

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