Un conductor atropelló a ocho peatones y apuñaló a un testigo en el norte de Italia

Al menos ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por el centro de Módena, en el norte de Italia.

El conductor, tras el impacto, descendió del rodado y apuñaló a un peatón que intentaba detener su huida, antes de ser capturado por las fuerzas de seguridad.

Según las primeras reconstrucciones del hecho, el automóvil avanzó de forma temeraria por las calles céntricas de la localidad, embistió a los transeúntes en Largo Porta Bologna y finalizó su marcha al chocar contra el escaparate de una tienda.

Al salir del coche, el sospechoso atacó con un cuchillo a una persona que buscaba frenarlo.

El agredido, quien recibió heridas que no revisten gravedad, detalló la secuencia: "reapareció con un cuchillo en la mano y lo atacó causándole algunas heridas". A pesar del ataque, el testigo logró retenerlo junto a otros ciudadanos hasta el arribo de la policía.

Estado de las víctimas e identidad del detenido

Las autoridades locales informaron que los heridos son cinco mujeres y tres hombres.

En el Hospital de Baggiovara ingresaron en estado grave dos mujeres de 53 y 69 años, mientras que un hombre de 69 se encuentra estable. Por su parte, en el Hospital Maggiore de Bolonia fueron recibidos un hombre de 52 años en condición grave y una mujer de 55 años en estado crítico.

De acuerdo con los reportes de los medios locales, el detenido fue identificado como Salim El Koudri, un ciudadano italiano de 31 años, nacido en Seriatem (provincia de Bérgamo) y residente en Módena.

El acusado es licenciado en economía y no cuenta con antecedentes penales.

Investigación y declaraciones oficiales

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, se presentó en el lugar y manifestó a través de sus redes sociales: "Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave".

El funcionario añadió que "se desconoce si conducía bajo los efectos de las drogas o si actuó deliberadamente" y confirmó que el implicado se encuentra bajo interrogatorio en la comisaría.

Respecto a la paciente de 55 años, Mezzetti precisó que la mujer "tiene las piernas destrozadas" y que "probablemente tendrá que ser sometida a la amputación de ambas piernas, pues quedó aplastada contra el escaparate".

En tanto, diversos testigos descartaron la hipótesis de un accidente y señalaron que se trató de una acción voluntaria, argumentando que el vehículo se desplazaba a más de 100 kilómetros por hora al momento del ataque.