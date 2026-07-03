Trump anunció un comercial con Irán pero Teherán lo negó

El conflicto en Medio Oriente sigue mostrando dudas no solo sobre su presunta finalización sino sobre ciertas acciones de un lado u otro. Es que en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que Irán comprará productos agrícolas estadounidenses como parte de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra, una afirmación que el gobierno de Teherán refutó poco después.

"Necesitan alimentos, necesitan maíz, trigo y soja, y vamos a hacer que nuestros agricultores sean exclusivamente quienes los suministren", aseveró el mandatario estadounidense en una entrevista con la cadena CNBC.

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Sin embargo, Abdolnaser Hemmati, titular del Banco Central de Irán, señaló en declaraciones a la agencia Tasnim que "no existe ninguna obligación de compra a Estados Unidos".

Durante la entrevista, Trump dijo que las conversaciones están avanzadas y que Teherán "ha aceptado prácticamente todo" sobre esta cuestión.

Nuevas críticas a los aliados de la OTAN

Por otra parte, el presidente estadounidense defendió su decisión de iniciar una guerra ya que esto implicaba la "desnuclearización de Irán".

Además, consideró que la duración aproximada de cuatro meses de la guerra es relativamente corta en comparación con los conflictos que protagonizó su país anteriormente.

En este marco, Trump reiteró sus críticas a los aliados de la OTAN por su gasto en defensa y su postura durante la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní.

"Es ridículo que Estados Unidos continúe por este camino unilateral cuando la relación no es recíproca. No estuvieron ahí para nosotros", cuestionó.

Esto lo declaró Trump en un breve mensaje en redes sociales, donde publicó un gráfico para representar la disparidad entre el gasto en defensa de Estados Unidos y sus aliados europeos.