Israel ataca tres centros de mando de Hezbolá y destruye un túnel

El Ejército de Israel ejecutó este lunes una serie de bombardeos contra tres centros de mando de la organización Hezbolá ubicados en el sur del Líbano.

La comandancia militar justificó la ofensiva aérea y terrestre como una respuesta directa a presuntas violaciones del cese de hostilidades por parte del grupo armado.

Las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) incluyeron además el desmantelamiento de una rampa de lanzamiento de misiles.

El recrudecimiento de las acciones militares ocurre a pocos días de haberse alcanzado un acuerdo marco de tregua con la mediación de las potencias occidentales.

La demolición de un túnel estratégico de largo alcance

A través de un comunicado conjunto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, confirmaron la destrucción total de un túnel subterráneo en la localidad libanesa de Majdal Zoun.

La estructura contaba con más de 200 metros de extensión y 25 metros de profundidad.

El pasadizo albergaba cientos de piezas de armamento pesado y diversos pozos de lanzamiento orientados hacia los asentamientos fronterizos.

El Gobierno de Tel Aviv aclaró que notificó de forma anticipada a las autoridades de Estados Unidos antes de proceder con la detonación de la infraestructura.

Alerta sismológica en la frontera norte por la explosión

La magnitud de la demolición controlada obligó al comando militar a emitir una advertencia a los civiles del norte de Israel ante posibles réplicas en el suelo.

Minutos después de la explosión, los sensores del Ministerio de Energía e Infraestructura israelí registraron un evento sismológico artificial en la región fronteriza.

La jefatura del ejército ratificó que sus tropas terrestres permanecerán desplegadas por tiempo indeterminado en la denominada zona de seguridad del sur libanés.



La estrategia oficial busca neutralizar cualquier capacidad operativa de Hezbolá para garantizar el retorno seguro de los ciudadanos desplazados.