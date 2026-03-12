Un avión militar de reabastecimiento estadounidense se estrelló en Irak: descartaron fuego enemigo

Un avión cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este jueves en el oeste de Irak, en medio de una operación militar vinculada al conflicto en Medio Oriente con Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), descartó que el incidente haya sido provocado por fuego enemigo. "El Comando Central tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135. El incidente ocurrió en espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica", indicó el organismo en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Según la información oficial, en el episodio intervinieron dos aeronaves. Una de ellas logró aterrizar sin inconvenientes, mientras que la otra se precipitó a tierra por causas que aún se investigan. Equipos militares desplegaron operativos de búsqueda y rescate para localizar a los tripulantes, aunque hasta el momento no se precisó cuántas personas viajaban a bordo.

El KC-135 Stratotanker es el principal avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea estadounidense y constituye un componente clave de la estrategia militar de Washington desde hace más de seis décadas.

El comunicado oficial del Comando Central de Estados Unidos.

Se trata de una aeronave diseñada para transferir combustible en pleno vuelo a bombarderos, cazas y aviones de transporte, lo que permite extender el alcance operativo de las fuerzas aéreas sin necesidad de aterrizar, que opera con una tripulación de tres personas, aunque en determinadas misiones puede incorporar un navegador adicional y transportar hasta 37 pasajeros.

El accidente ocurrió en medio de la intensificación de las operaciones aéreas contra objetivos iraníes en el marco de la ofensiva denominada "Furia Épica", que según el Pentágono transita su segunda semana. La campaña incluye un despliegue permanente de bombarderos, cazas y aeronaves de apoyo en distintos puntos de Medio Oriente.

La caída del KC-135 representa la primera pérdida de un avión cisterna estadounidense desde el inicio de la guerra, aunque no se trata del primer incidente aéreo registrado durante la campaña.

En los primeros días del conflicto, tres cazas F-15E fueron derribados por error por fuerzas aliadas en Kuwait, en medio de intensos combates y ataques con misiles balísticos y drones iraníes. En esos casos, las tripulaciones lograron eyectarse y sobrevivieron.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, reiteró este jueves la decisión de Teherán de mantener cerrado el estrecho de Ormuz y continuar los ataques contra bases militares estadounidenses en la región.

El eventual bloqueo de esta vía marítima estratégica, por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial, ya provocó una fuerte suba en los precios internacionales del crudo y generó preocupación por el impacto en el suministro energético global.

Desde Washington, el Pentágono reiteró que su prioridad es garantizar la libertad de navegación y la protección de las fuerzas estadounidenses y aliadas desplegadas en la región. Tras el accidente del KC-135, la Fuerza Aérea y el CENTCOM activaron protocolos de emergencia para asegurar la continuidad de las operaciones.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump enfrenta presiones por el impacto económico de la guerra, particularmente por el aumento en los precios de la gasolina y el posible efecto que la prolongación del enfrentamiento podría tener en las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.