Donald Trump advirtió que el seleccionado de Irán no dería participar en el Mundial por la "propia vida y seguridad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que el seleccionado de fútbol de Irán no debería participar en el próximo Mundial en Norteamérica, por "la propia vida y seguridad" de sus integrantes, a pesar de que pocos días antes había comunicado al presidente de la FIFA, Giovanni "Gianni" Infantino, que ese equipo sería bienvenido pese al conflicto en Oriente Medio.

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", alertó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

El próximo torneo por la Copa del Mundo, en el que participarán 48 equipos, se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Irán tenía previsto jugar partidos en Los Ángeles y Seattle, pero este miércoles el ministro de Deportes del país persa, Ahmad Donyalami, anunció que el seleccionado de fútbol de su país no va a disputar el Mundial 2026.

"Desde que este Gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial", sostuvo el funcionario iraní.

Esa declaración pública fue realizada en referencia a la muerte de Alí Jamenei, quien falleció durante ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado el 28 de febrero.