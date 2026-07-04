Paraguay vendió cara la derrota, quedó afuera y Francia jugará los cuartos de final del Mundial 2026

Luego de 90 minutos de un encuentro trabado, Francia le ganó 1-0 a Paraguay y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Con mucho calor en Filadelfia, los dos equipos asumieron rápidamente sus roles: la Albirroja cedió totalmente la posesión de la pelota, mientras que Les Bleus tuvieron la tarea de buscar los espacios para lastimar.

En ese primer tiempo, en el que no pasó casi nada, los dirigidos por Gustavo Alfaro defendieron de manera notable y no sufrieron los embates del rival.

Ya en el complemento, Didier Deschamps hizo ajustes, modificaciones y el conjunto europeo empezó a aproximarse con más peligro hacia el arco de Orlando Gill. De hecho, el arquero de San Lorenzo evitó lo que iba a ser un golazo de Manu Koné a los nueve minutos.

La misma tónica se mantuvo durante un rato hasta que, a los 21', Désiré Doué se metió en el área, fue derribado por Diego Gómez y el árbitro Ilgiz Tantashev sancionó, a instancias del VAR, un penal que Kylian Mbappé cambió por gol.

¡CÁCERES LE GANÓ EL DUELO A BARCOLA Y SE LO FESTEJÓ EN LA CARA! %uD83D%uDD25#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jtd6xWXg7F — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

¡PENAL Y GOL PARA FRANCIA!



Tras una falta de Diego Gómez en el área, Les Bleus se beneficiaron con un penal que Kylian Mbappé cambió por gol con categoría en el duelo ante Orlando Gill, para el 1-0 ante Paraguay. pic.twitter.com/nb770pcJyD — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Con el arco contrario muy lejos, poco pudo hacer el combinado guaraní que, a su vez, pudo haber concedido otro tanto más, pero Gill le ahogó el segundo grito a Kiki con una espectacular doble atajada sobre el cierre.

¡¡GILL SALVA A PARAGUAY OTRA VEZ!!



El arquero de la Albirroja se lució con esta doble atajada impresionante a los remates de Kylian Mbappé para evitar el 2-0 de Francia. pic.twitter.com/kXsHGeBmNw — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Gracias a este resultado, Paraguay no tendrá más utopías por cazar, mientras que Francia obtuvo el boleto para la próxima instancia de la Copa del Mundo, donde se medirá frente a Marruecos.