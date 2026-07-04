Klopp tiene ganas de asumir en Alemania, pero puso condiciones claras: "Cambiar muchas cosas..."

Las secuelas tras la durísima eliminación del Mundial 2026 están a flor de piel en una Alemania que ya comenzó a pensar en la reconstrucción de cara a los próximos años.

En ese marco, y tras el despido de Julian Nagelsmann en las últimas horas, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) tiene claro quién será el próximo entrenador de Die Mannschaft: Jürgen Klopp.

Luego de iniciar las charlas con los directivos, el DT de 59 años rompió el silencio, recordó la pausa que le puso a su carrera tras nueve años en Liverpool y aseguró que está "preparado" y en condiciones para tomar las riendas del seleccionado germano.

"Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado", sostuvo Kloppo.

Claro que, para cerrar un acuerdo, el ex estratega de Borussia Dortmund primero tendrá que arreglar su salida del Grupo Red Bull, donde actualmente se desempeña como Director Global de Deportes. Al respecto, confió en que Oliver Minzlaff, su empleador, lo deje salir por el bien del combinado teutón.

"Sé que el fútbol alemán también le importa mucho y, por eso, está muy abierto a mantener esta conversación (...)", indicó en diálogo con Magenta TV.

Por otra parte, consultado sobre los problemas del elenco cuatro veces campeón del mundo, consideró que son profundos y exceden la figura del director técnico.

"Los problemas que tenemos actualmente no dependen de Julian Nagelsmann. Está completamente claro que la responsabilidad no recae únicamente en el seleccionador, ni mucho menos", subrayó.

Además, si bien tiene todas las intenciones de aceptar el desafío, Klopp manifestó que las negociaciones tendrán que incluir una seria charla sobre la gran cantidad de modificaciones que se deben hacer, independientemente de los nombres propios, para que Alemania vuelva a competir de la mejor manera.

"El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona, no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias", aseveró.