El brujo ghanés reapareció tras el triunfo argentino y dejó un inesperado mensaje para Lionel Messi: "Que estén contigo"

La victoria de la Selección argentina sobre Cabo Verde no solo aseguró el pase a los octavos de final del Mundial 2026, sino que también dejó sin efecto las predicciones que aseguraban que el país quedaria afuera.

Tras el resultado, el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien había anticipado la eliminación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, sorprendió al dedicarle un mensaje a Lionel Messi en sus redes sociales.

El brujo de Ghana se volvió famoso en el mundo por sus supuestos poderes.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el chamán dejó atrás su pronóstico fallido y expresó públicamente la admiración que siente por el capitán argentino.

Junto a una fotografía del rosarino escribió: "Yo, Nana Kwaku Bonsam, te amo más, mi hermano Messi. Que los poderes de Kofi 'Oo' Kofi estén contigo. Todavía, poderes", un mensaje que rápidamente llamó la atención.

De hecho, como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron con rapidez y miles de usuarios aprovecharon el resultado para burlarse del brujo. "Creo que tu magia negra expiró", comentó un aficionado y cosechó miles de "me gusta".

Publicación del brujo sobre Messi.

No es la primera vez que Nana Kwaku Bonsam acapara la atención durante este Mundial. Semanas atrás había asegurado que estaba realizando un "trabajo espiritual" para impedir que Harry Kane pudiera convertir en el partido entre Inglaterra y Ghana.

Luego del empate sin goles, el chamán celebró el resultado como una prueba de sus poderes e incluso sostuvo que había decidido "liberar" al delantero inglés para que volviera a marcar.

Pocos días después, Kane convirtió en la victoria de Inglaterra sobre Panamá y Bonsam volvió a adjudicarse ese desenlace. Según explicó, el gol fue posible porque él mismo había retirado la supuesta influencia espiritual que, según decía, pesaba sobre el atacante.

Nana Kwaku Bonsam, aún no dio predicciones sobre como seguirá la Selección Argentina.

Por el momento, Nana Kwaku Bonsam no volvió a pronunciarse sobre el futuro de la Selección argentina ni difundió nuevas predicciones para los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el fallido pronóstico frente a Cabo Verde, ahora crece la expectativa por saber si el chamán volverá a anticipar el resultado del próximo compromiso del equipo de Lionel Scaloni.