La prensa de Israel asegura que el nuevo líder supremo de Irán fue herido en un bombardeo

Según reportes recientes de la prensa israelí, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, habría resultado herido durante la reciente ola de bombardeos conjuntos lanzados por Israel y Estados Unidos sobre Teherán.

De acuerdo con fuentes de inteligencia citadas por medios israelíes, Jameneí habría sido alcanzado en un ataque dirigido contra un búnker o complejo de alta seguridad ubicado en la capital iraní.

El bombardeo se habría producido en el mismo complejo donde su padre, el ayatolá Alí Jameneí, murió el pasado 28 de febrero. Desde el inicio del conflicto bélico, el paradero de Mojtaba se mantenía en reserva, una medida considerada habitual en contextos de guerra.

Ali Khameneí murió durante los ataques de las fuerzas estadounidenses.

A pesar de las versiones sobre sus heridas, allegados al flamante líder religioso y político aseguraron que "sigue siendo capaz de llevar a cabo sus deberes y administrar los asuntos de Estado", lo que indicaría que sus lesiones no le impedirían mantener el control del poder por el momento.

Cabe recordar que Mojtaba Jameneí fue oficializado como sucesor el pasado domingo por el Consejo de Expertos de Irán, organismo integrado por 88 clérigos encargado de designar al líder supremo del país.

A sus 56 años, es considerado un dirigente de la línea más dura y conservadora del sistema político iraní, con estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En el plano internacional, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump calificó su nombramiento como "inaceptable", mientras que Israel advirtió que cualquier sucesor del anterior líder podría ser considerado un objetivo militar legítimo.

En paralelo, la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo nuevas oleadas de ataques contra instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria y fábricas de misiles en las ciudades iraníes de Isfahán y Shiraz.

La respuesta de Irán no se hizo esperar. En las últimas horas se registraron lanzamientos de misiles contra el centro de Israel y ataques con drones contra instalaciones estratégicas en Baréin y Kuwait.