Irán captura a 30 presuntos espías de Israel y Estados Unidos en operativos múltiples

Guerra en Medio Oriente. Desde la irrupción del conflicto bélico, las fuerzas de seguridad de Irán capturaron a 30 individuos bajo cargos de espionaje y colaboración con servicios de inteligencia extranjeros.

El Ministerio de Inteligencia detalló que los sospechosos operaban como informantes y mercenarios bajo las órdenes directas de Israel y los Estados Unidos.

Los procedimientos se desplegaron en diversos puntos del territorio iraní.

Si bien las autoridades ratificaron que entre los detenidos se encuentran ciudadanos de otras nacionalidades, el Gobierno evitó precisar sus identidades, orígenes o los centros de detención donde permanecen alojados.

Filtración de movimientos militares y tácticos

De acuerdo con el informe oficial, el grupo se dedicaba a recolectar y transmitir datos sensibles hacia Tel Aviv y Washington.

La información filtrada incluía el posicionamiento y los desplazamientos de las fuerzas policiales y unidades del ejército, así como detalles logísticos de las instalaciones de defensa nacional.

Entre los casos más relevantes, los investigadores señalaron a un sujeto que retornó al país tras una instrucción de 10 años en el exterior, con el objetivo de establecer una célula operativa en una provincia del sudoeste.

En paralelo, agentes de inteligencia interceptaron a dos integrantes de una facción separatista -de procedencia no revelada- a quienes se les incautó un arsenal compuesto por 10 fusiles y cientos de municiones destinadas a perpetrar ataques en suelo iraní.

Represión y denuncias internacionales

La persecución contra supuestos infiltrados registró un pico de actividad durante la anterior ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos en junio, periodo en el que también ascendió el número de ejecuciones.

Esta situación despertó alarmas en organismos de derechos humanos. Desde Amnistía Internacional señalaron que, frente a las agresiones externas, las autoridades de Teherán reaccionaron "deteniendo a periodistas y ejecutando a prisioneros" que enfrentaban cargos por presunto espionaje a favor del Estado israelí.