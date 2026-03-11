Hamás: el nuevo líder supremo iraní da "esperanza al pueblo contra las fuerzas de la arrogancia mundial"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) felicitó a la República Islámica de Irán por la designación de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo, en relevo de su padre, el ayatollah Alí Jameneí, asesinado durante la ofensiva iniciada hace semanas por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem, señaló: "Expresamos nuestra sincera felicitación a nuestros hermanos en la República Islámica de Irán por la elección de su eminencia, el ayatollah Mojtaba Jameneí, como líder de la Revolución Islámica".

Qasem subrayó además que Hamás "le desea éxito a la hora de materializar las esperanzas del pueblo iraní para quebrar la agresión israelí-estadounidense y evitar que las fuerzas de la arrogancia mundial impongan su voluntad sobre Irán", según informó el diario palestino Filastin.

A estas muestras de apoyo se sumó la Yihad Islámica, cuyo secretario general, Ziad al Najala, envió sus mejores deseos a Mojtaba Jameneí "por su elección como líder de la Revolución Islámica de Irán". "Todos los pueblos libres del mundo están con usted y consideran su resiliencia, su lucha y su victoria una victoria para ellos y sus justas causas", afirmó.

Resistencia ante Estados Unidos e Israel

Al Najala incidió en que entre esas causas figura "la del resistente pueblo palestino, que está constantemente en una confrontación con Estados Unidos e Israel, así como la de sus hermanos en los valientes combatientes de la resistencia en Líbano", en alusión a la formación chií Hezbolá, respaldada igualmente por Teherán.

El Movimiento Muyahidín Palestino, surgido de una escisión de Al Fatá, respaldó también el nombramiento de Mojtaba Jameneí y remarcó que "se trata de un paso que muestra la cohesión en la República Islámica de Irán, la unidad en sus instituciones y su capacidad para superar la adversidad".

Ziad al Najala saludó al nuevo lider de Irán (Archivo).

En este sentido, la organización destacó que "elegir tan rápidamente a un guía supremo ante una agresión bárbara por parte del enemigo estadounidense e israelí es prueba de su fracaso e incompetencia", al tiempo que expresó su aspiración de que "Irán siga jugando su papel a la hora de apoyar a los oprimidos y las justas causas de la nación, en cuyo centro está Palestina y su honorable resistencia, hasta que la ocupación israelí sea arrancada del cuerpo de la nación".

Mojtaba Jamenei fue designado el domingo como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero al inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. En ese ataque fallecieron también su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, una de sus hijas y una nieta.

Mojtaba Jamenei es el nuevo líder supremo de Irán (Archivo).

Según el balance difundido por las autoridades iraníes, la campaña militar dejó más de 1.200 muertos en Irán. Entre las víctimas, además del líder supremo, se encuentran varios ministros y altos mandos de las Fuerzas Armadas iraníes.