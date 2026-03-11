Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 11 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
RUMORES

El nuevo líder supremo de Irán está "sano y salvo", aseguró el hijo del presidente del país islamista

Yousef Pezeshkian se refirió a las versiones que indican que Mojtaba Jameneí había resultado herido durante un bombardeo de Israel y Estados Unidos.

El recientemente designado líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se encuentra "sano y salvo" a pesar de las versiones que circularon sobre una posible herida sufrida durante el conflicto con Israel y Estados Unidos. Así lo afirmó este miércoles Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní y asesor del gobierno.

Las especulaciones sobre el estado de salud del nuevo jefe religioso y político iraní comenzaron a difundirse luego de reportes que indicaban que podría haber resultado herido durante los recientes enfrentamientos. Sin embargo, Pezeshkian aseguró que esa información no es correcta.

"Me enteré de que el Sr. Mojtaba Jameneí había resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contactos. Me dijeron que, gracias a Dios, está sano y salvo", escribió en un mensaje difundido a través de su canal de Telegram.

Desde Irán aseguran que Mojtaba Jameneí está "sano y salvo" (Reuters).
Desde Irán aseguran que Mojtaba Jameneí está "sano y salvo" (Reuters).

Las dudas se intensificaron después de que la televisión estatal iraní describiera a Jameneí como un "veterano herido de la guerra de Ramadán", aunque el informe no detalló qué tipo de lesión habría sufrido ni en qué circunstancias.

Desde su nombramiento como líder supremo el pasado domingo, Jameneí -figura conocida por mantener un perfil extremadamente reservado- no realizó apariciones públicas ni emitió mensajes oficiales dirigidos a la población de Irán. Esa ausencia alimentó los rumores sobre su estado de salud en medio de la escalada regional.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

Últimas noticias de Conflicto en Medio Oriente