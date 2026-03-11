El nuevo líder supremo de Irán está "sano y salvo", aseguró el hijo del presidente del país islamista

El recientemente designado líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se encuentra "sano y salvo" a pesar de las versiones que circularon sobre una posible herida sufrida durante el conflicto con Israel y Estados Unidos. Así lo afirmó este miércoles Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní y asesor del gobierno.



Las especulaciones sobre el estado de salud del nuevo jefe religioso y político iraní comenzaron a difundirse luego de reportes que indicaban que podría haber resultado herido durante los recientes enfrentamientos. Sin embargo, Pezeshkian aseguró que esa información no es correcta.

"Me enteré de que el Sr. Mojtaba Jameneí había resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contactos. Me dijeron que, gracias a Dios, está sano y salvo", escribió en un mensaje difundido a través de su canal de Telegram.

Desde Irán aseguran que Mojtaba Jameneí está "sano y salvo" (Reuters).

Las dudas se intensificaron después de que la televisión estatal iraní describiera a Jameneí como un "veterano herido de la guerra de Ramadán", aunque el informe no detalló qué tipo de lesión habría sufrido ni en qué circunstancias.

Desde su nombramiento como líder supremo el pasado domingo, Jameneí -figura conocida por mantener un perfil extremadamente reservado- no realizó apariciones públicas ni emitió mensajes oficiales dirigidos a la población de Irán. Esa ausencia alimentó los rumores sobre su estado de salud en medio de la escalada regional.