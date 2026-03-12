Un hombre impactó su auto en una sinagoga de Michigan y murió en un tiroteo

Un vehículo conducico por un hombre armado impactó este jueves en una sinagoga en el estado de Michigan, en medio de un clima de creciente tensión en Estados Unidos por el conflicto en Medio Oriente.

El automovilista perdió la vida como concecuencia del tiroteo ocurrido tras el choque en la sinagoga Temple Israel, ubicada en West Bloomfield Township, una localidad situada al noroeste de Detroit.

Según informaron autoridades locales y medios estadounidenses, el sospechoso llegó al predio a bordo de un vehículo y lo estrelló contra el edificio de la sinagoga, donde también funcionaba una escuela para la primera infancia.

"El sospechoso llegó a la sinagoga y la seguridad lo vio. Se enfrentaron a tiros con él", explicó el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard. Una fuente citada por Associated Press confirmó que el presunto atacante murió en el lugar tras el tiroteo.

Las primeras versiones indicaron además que el vehículo utilizado para embestir el edificio podría haber sido un camión, de acuerdo con reportes de la televisora local WDIV-TV.

El ataque a la sinagoga, en Michigan.

La investigación

Tras el ataque, agentes del Federal Bureau of Investigation se trasladaron rápidamente a la zona para colaborar con las autoridades estatales y locales en la investigación.

"El personal del FBI se encuentra en la escena junto con sus socios en Michigan respondiendo a una aparente embestida de vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel", informó el director del organismo, Kash Patel, a través de redes sociales.

Imágenes aéreas difundidas por la cadena local WXYZ-TV mostraron una columna de humo saliendo del edificio mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Reacción de las autoridades

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, aseguró que su administración trabaja junto con la Policía Estatal para esclarecer lo ocurrido.

"El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan", expresó la mandataria en un mensaje publicado en la red social X.

El episodio se da en un contexto de creciente preocupación por ataques antisemitas en Estados Unidos, mientras el conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a las autoridades ante posibles incidentes vinculados a la situación internacional.