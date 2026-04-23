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Solo Boca y Argentinos Juniors: la tremenda marca que comparten en el Torneo Apertura

Antes de que se termine la fase inicial, Boca y Argentinos Juniors se quedaron con una particular marca en el Torneo Apertura 2026.

EBalmaceda

Este jueves arrancará la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, la cual cerraría la fase inicial si todavía no restara disputarse la novena jornada.

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Sin embargo, esta ronda inicial ya dejó en claro algunas cosas y, en particular, un hito que solamente comparten Boca y Argentinos Juniors.

Tanto es así que, pese a que todavía no finalizó, el Xeneize y el Bicho finalizarán esta instancia del campeonato siendo los únicos que mantuvieron el invicto en condición de local.

Todavía sin haber asegurado la clasificación, el conjunto azul y oro disputó ocho encuentros en La Bombonera, de los cuales ganó tres y empató cinco.

Por su parte, el Bicho ya obtuvo su lugar en los playoffs y, en La Paternal, fue el club que más puntos consiguió en casa en toda la competencia: 21 unidades, contra los 5 que sacó como visitante.

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Ahora, ambos se despedirán lejos de sus canchas, a las que podrían retornar en la siguiente fase.

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