Sonríe Huracán: podrá recibir a Argentinos Juniors con aforo completo en el Palacio Ducó

El pasado 3 de marzo, todo Parque Patricios se hundió en la preocupación por el derrumbe en un estacionamiento que provocó destrozos y le imposibilitó a Huracán jugar con público el partido frente a Belgrano que tenía pautado ese mismo día .

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Finalmente, a casi un mes y medio desde ese hecho, el Globo recibió la noticia tan esperada: podrá volver a tener aforo completo en el Palacio Tomás Adolfo Ducó.

Luego de que el Gobierno porteño diera su visto bueno, el club quemero contará con más de 48 mil personas en el encuentro del próximo lunes en el que recibirá a Argentinos Juniors por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

Además, con la amenaza de "potencial riesgo estructural" en el pasado, también se habilitarán todos los accesos al estadio. De hecho, solo se podía entrar por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield.

Tras el desastre, Huracán tuvo el apoyo de solamente una parte de sus simpatizantes en la caída frente a River, el empate con Barracas Central y la victoria ante Rosario Central.

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Además, esta confirmación llega en un momento inmejorable ya que, si el equipo de Diego Martínez se clasifica, podrá afrontar los playoffs con su casa a reventar.