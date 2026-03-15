Rosario Central podría recibir una sanción tras un gesto de sus hinchas para Newell's

Las autoridades de Seguridad de la provincia de Santa Fe evalúan aplicar una sanción a Rosario Central tras los incidentes durante el partido frente a Banfield.

En dicho partido, desde la tribuna se arrojaron muñecas vestidas con la camiseta de Newell's.

Las imágenes del episodio ya están en poder de los organismos de seguridad, que analizan lo ocurrido para determinar qué tipo de medida disciplinaria se aplicará al Canalla.

El hecho ocurrió en medio del encuentro ante el Taladro y se viralizó en redes sociales, lo que motivó la intervención de las autoridades. Ahora, desde el área de Seguridad provincial buscan definir si corresponde una sanción y de qué magnitud será.

%uD83D%uDE33%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 La CARGADA de Rosario Central a Newell's con MUÑECAS INFLABLES por el resultado del último clásico.pic.twitter.com/UtYxi7nREB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 15, 2026

Por estas horas, el expediente se encuentra en análisis y la resolución podría conocerse esta semana.