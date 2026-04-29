El mensaje esperanzador de Julián Álvarez que ilusiona al Atlético de Madrid: "Vamos a..."

Hay cierto optimismo, aunque también hay que esperar el resultado de los estudios que le harán en las próximas horas para conocer la gravedad de la lesión de Julián Álvarez, quien mantiene en vilo a los hinchas del Atlético de Madrid y a todos los argentinos.

"VAMOS A DARLO TODO POR LA FINAL", fue el mensaje que escribió La Araña y que dio a conocer en las redes a través de un posteo, tras el 1-1 en la ida de las semifinales entre Atlético de Madrid y Arsenal. ¿Estará en la vuelta ante el conjunto inglés?

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Por el momento es todo incertidumbre, aunque desde el entorno del cuerpo técnico y médico del Cholo Simeone, son cautos y prefieren esperar al resultado de los estudios que le realizarán este jueves. El propio entrenador del Colchonero, con sus declaraciones, fue optimista para que Julián Álvarez pueda estar presente en la revancha.