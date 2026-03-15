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Atentos: el español que está en la mira de Lionel Scaloni para la Selección Argentina

Un futbolista español del Sevilla está siendo observado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

 Hoy en el Camp Nou se jugó un partido entre Barcelona y el Sevilla, el cual culminó 5 a 2 a favor del conjunto de Hansi Flick

Y uno de los puntos rescatables del equipo de Matías Almeyda fue Joaquín Martínez Gauna, que juega de extremo izquierdo, aunque también se desempeña como lateral por la misma banda, que anotó uno y asistió en el otro para los dos goles de su equipo.

Lionel Scaloni lo tiene en su radar para realizar una prueba en la Selección Argentina en la previa al Mundial 2026, puesto que si bien nació en España, su padre es argentino.

De esta manera, el futbolista convirtió su primer gol en la temporada, el cual añade a las tres asistencias, en un total de 15 partidos en la primera división (12 por LaLiga y 3 por la Copa del Rey).

Ahora, solo resta esperar para saber si Scaloni lo cita para la fecha FIFA de marzo o si lo sumará para el recambio a futuro.

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