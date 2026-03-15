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¿Juegan?: el plan de la Selección Argentina tras confirmarse la suspensión de la Finalissima

La Selección Argentina piensa en variantes para tener un último amistoso previo al Mundial.

 Se suspendió la Finalissima que iban a disputar la Selección Argentina y la España. Como consecuencia de esto, la Albiceleste se quedó sin su último encuentro previo al Mundial 2026. Es por eso que en la AFA ya están manos a la obra para que el equipo de Lionel Scaloni tenga una prueba más.

La intención del entrenador es la de juntar igualmente a los futbolistas para realizar una serie de entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza, a la espera de poder conseguir un amistoso. 

En caso de no tener rival por la cercanía de la fecha, se baraja la posibilidad de armar un partido frente a la Selección Argentina Sub 20.

 Por cuestiones organizativas, Honduras o Gambia corren con mucha ventaja como posibles rivales. En el caso de dichos combinados lo hace probable que apenas tienen un amistoso asignado para esta ventana, pero ambos jugarían varios días después ante sus respectivos contrincantes, lo que no alteraría ningún evento.

Por otro lado, Serbia, Nigeria y Costa Rica son otros candidatos a enfrentar a Argentina. Esto es porque se suspendieron sus partidos a disputarse en Doha por la cuestión bélica que afecta a Medio Oriente. Islas Feroe podría ser otro rival, porque se canceló su duelo en los últimos días y aún no informó un nuevo cotejo.

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