Los detalles de las propuestas de la UEFA que rechazó la AFA para disputar la Finalissima entre Argentina y España

La UEFA confirmó la suspensión de la Finalissima que debían disputar la Selección Argentina y la Selección de España, luego de que no se alcanzara un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino para disputar el partido en una sede alternativa o con un formato diferente.

El encuentro estaba programado originalmente para el 27 de marzo en Doha, en Qatar, pero la sede debió descartarse debido a la situación geopolítica que atraviesa Medio Oriente.

Ante este escenario, el organismo europeo buscó distintas alternativas para mantener el duelo entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa, aunque finalmente no hubo consenso entre las partes.

Las propuestas que UEFA le hizo a la AFA

En su comunicado oficial, la UEFA detalló que presentó varias opciones concretas a la dirigencia argentina para poder realizar el partido.

Entre las alternativas ofrecidas se encontraban:

Disputar el partido el 27 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu , en Madrid, manteniendo la fecha original y con distribución equitativa de entradas para ambas selecciones.

Jugar la Finalissima en una sede neutral en Europa durante la misma ventana FIFA de marzo, con la posibilidad de disputarla el 27 o el 30 de marzo.

Transformar el duelo en una serie ida y vuelta , con un partido en Madrid y otro en Buenos Aires durante una futura fecha FIFA.

Reprogramar el encuentro para el 31 de marzo, también dentro de la misma ventana internacional, con sede europea a definir.

La postura de la AFA

Según explicó la UEFA, la AFA rechazó todas las alternativas y propuso disputar la Finalissima recién después del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esa opción fue considerada inviable por el organismo europeo debido al calendario de la selección española.

La reacción de UEFA tras la cancelación

Ante la falta de acuerdo entre ambas federaciones, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de la Finalissima y expresó su decepción por no poder concretar el esperado duelo entre los campeones de Europa y Sudamérica.

"El organismo lamenta profundamente que las circunstancias hayan impedido que ambos equipos compitan por este prestigioso trofeo", señaló la entidad en el comunicado.