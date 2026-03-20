El picante mensaje del Chiqui Tapia a España tras la cancelación de la Finalissima

Claudio Tapia, realizó este viernes un picante posteo para la selección de España tras la cancelación de la Finalissima que estaba originalmente prevista el próximo viernes en Qatar.

"Somos campeones del mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios", escribió el presidente de la AFA luego de enterarse que el seleccionado europeo recibirá a Egipto en Barcelona, el próximo 31 de marzo.

Somos campeones del Mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima.



No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 20, 2026

El posteo de Tapia hace referencia a que existía la posibilidad de que la Finalissima entre Argentina y España se dispute en Italia o en Inglaterra, pero finalmente mo se llegó a un acuerdo y el partido se canceló

Lo que se puede interpretar del mensaje es que a España no le significaba gran esfuerzo trasladarse hasta Italia o Inglaterra para disputar el encuentro con la Albiceleste el próximo 31 de marzo.

De este modo, la Selección europea disputará un amistoso frente a Serbia el próximo 27 de marzo en Villarreal y otro frente a Egipto, como ya se mencionó anteriormente.