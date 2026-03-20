Con un DT interino, San Lorenzo debuta en Copa Argentina ante Deportivo Rincón: hora, formaciones y dónde ver en vivo

San Lorenzo y Deportivo Rincón jugarán, desde las 21.15 horas, en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes por los 32avos de la Copa Argentina.

Damián Ayude dejó de ser el entrenador tras la goleada recibida ante Defensa y Justicia y Alan Capobianco será (de manera interina) su sucesor en el Ciclón.

Del otro lado, un conjunto neuquino está en vísperas de comenzar su año en el Federal A, categoría a la cual ascendió en 2024 tras apenas doce años de existencia. El equipo de Rincón de los Sauces buscará dar una de las sorpresas de la Copa, torneo que vuelve a disputar después de su primera participación en 2018.

La probable formación de San Lorenzo vs. Deportivo Rincón, por la Copa Argentina

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

La probable formación de Deportivo Rincón vs. San Lorenzo, por la Copa Argentina

Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y Cristian Cangá.

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.15.