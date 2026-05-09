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Rosario Central vs. Independiente por los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Rosacio Central e Independiente de Avellaneda se miden en el Gigante de Arroyito por los octavos del final de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Redacción Depo

Rosario Central recibirá este domingo a Independiente por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026, en un encuentro que ya está envuelto en varias polémicas por cuestiones ajenas a lo que ocurre dentro de la cancha. El partido, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito, el árbitro elegido fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

El "Canalla" llega a este partido luego de terminar cuarto en la Zona B con 28 puntos, solo por detrás del sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza, River y Argentinos Juniors. Y hasta pudo haber terminado en el segundo lugar, pero en la última fecha se le escapó el triunfo ante Tigre y perdió dos puntos claves en la lucha por las primeras posiciones.

Independiente, por su parte, sufrió mucho para clasificar, aunque en las últimas fechas encontró muy buena regularidad y pudo conseguir buenos resultados en distintos clásicos, como la victoria ante Racing y San Lorenzo y el empate en condición de visitante frente a Boca.

Este encuentro ya cuenta con varias polémicas incluso antes de inicio. La primera llegó a través de unas declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien se refirió al arbitraje, mientras que después Rosario Central decidió que no acreditará a periodistas partidarios del "Rojo".

Probables formaciones de Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel o Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Rosario Central e Independiente por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN PREMIUM. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.

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