La Selección Argentina enfrentará a Mauritania en su primer amistoso de marzo

Para armar la fecha FIFA de marzo, la Selección Argentina tuvo varias complicaciones que finalmente parecen estar siendo despejadas.

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Tanto es así que luego de que se caiga el partido ante Guatemala debido a que no llegó un aval por parte de la FIFA, la AFA comunicó hoy a quién enfrentará la Albiceleste en su primer amistoso.

Mediante un comunicado, la entidad madre del fútbol argentino informó que el elenco dirigido por Lionel Scaloni chocará con Mauritania.

El partido tendrá lugar en La Bombonera el próximo viernes 27 de marzo desde las 20:15. Además, el órgano rector adelantó que la venta de entradas arrancará el lunes y mañana se conocerán los precios.

#FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



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Ahora, todavía resta saber cuál será el rival del combinado nacional en el otro compromiso que se espera para el martes 31 de marzo.