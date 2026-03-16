Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar a selecciones europeas: el problema que dejó la cancelación de la Finalissima

La cancelación de la Finalissima frente a España le dejó más de un dolor de cabeza a la Selección Argentina y al cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la previa del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Albiceleste podría llegar al próximo Mundial sin haber enfrentado a selecciones europeas durante todo el ciclo mundialista, un hecho que sería inédito en su historia.

Salvo un giro inesperado en la agenda de amistosos, todo indica que Argentina no se medirá ante ningún equipo del Viejo Continente antes de la cita.

Un antecedente que nunca había ocurrido

De confirmarse esta situación, será la primera vez que Argentina llegue a un Mundial sin jugar contra selecciones europeas en los cuatro años previos al torneo.

En el camino hacia el Copa Mundial de la FIFA 2022, por ejemplo, la Albiceleste sí había tenido varios cruces ante rivales del continente europeo.

Entre ellos se destacan:

Empate 2-2 ante Selección de Alemania en un amistoso disputado en 2019

Triunfo 3-0 frente a Selección de Italia en la Finalissima 2022

Goleada 5-0 ante Selección de Estonia en 2022

El ciclo con más partidos ante europeos

El período con mayor cantidad de enfrentamientos ante selecciones europeas fue en la previa del Copa Mundial de la FIFA 1982.

El equipo dirigido por César Luis Menotti disputó 22 partidos frente a selecciones del Viejo Continente, una cifra récord en la preparación de Argentina para un Mundial.

Por qué se canceló la Finalissima

Argentina y España tenían previsto enfrentarse el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, en Qatar.

Sin embargo, la guerra en Medio Oriente obligó a las organizaciones a buscar una nueva sede para el encuentro.

Entre las alternativas analizadas aparecieron países como Estados Unidos, Inglaterra, Portugal e Italia, además del estadio Santiago Bernabéu en Madrid, donde España hubiese sido local.

Finalmente, la AFA y la Conmebol no lograron llegar a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol y la UEFA, en medio de negociaciones que se volvieron cada vez más tensas.