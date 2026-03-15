El tremendo motivo por el cual Cuti Romero no jugó en el trascendental cruce con Liverpool por la Premier League

Tottenham atraviesa un mal momento en la Premier League, a un punto del West Ham, el último equipo en descender en el certamen inglés. Y pese a ello, en la última jornada rescató un empate ante el poderoso Liverpool como visitante

En Anfield, el defensor argentino Cristian Romero no pudo estar presente. Es más, el capitán ni siquiera estuvo convocado, pese a no estar lesionado ni tampoco suspendido.

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Es que hace apenas unos días, en la dura goleada 2-5 ante Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League, el Cuti protagonizó un fuerte choque de cabezas con su propio compañero Joao Palhinha, cerca del final del partido. Tras el impacto, el defensor sintió mareos y no pudo continuar, por lo que se activó inmediatamente el protocolo por contusión cerebral.

Dicho protocolo obliga a un período de reposo y evaluaciones médicas antes de volver a la cancha, motivo por el cual el marcador central se quedó afuera del cruce ante Liverpool.

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En ese sentido, vale mencionar que lo más probable es que el campeón de mundo vuelva a jugar esta semana, cuando el elenco inglés afronte, como local, la revancha ante el Colchonero por el certamen continental; sino en el cruce clave ante el Nottingham por el torneo doméstico. Este partido será de suma importancia ya que ambos clubes son los que preceden al West Ham (el último en perder la categoría) y están distanciados por solo un punto (30 para los Hotspur y 29 para el Forest) en la pelea por evitar caerse de la Premier League, cuando restan ocho fechas.

En cuanto al cotejo ante Liverpool, que contó con la presencia de Alexis Mac Allister desde el arranque, pegó primero con un golazo de tiro libre de Dominik Szoboszlai a los 18 minutos. Pero el club de Londres encontró el empate en los minutos finales en los pies de Richarlison, lo que desató la locura del público visitante.