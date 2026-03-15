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Picante: la AFA explicó por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España

La Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol emitieron un comunicado explicando por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España.

 La Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol emitieron un comunicado oficial explicando su postura tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España y aseguraron que siempre mantuvieron la voluntad de disputar el encuentro en una sede neutral.

Según detallaron ambas entidades, el acuerdo original con la UEFA establecía que el partido se jugaría en Qatar.

Sin embargo, una vez descartada esa sede por el conflicto en Medio Oriente, comenzaron las negociaciones para encontrar una alternativa. En ese contexto, desde la AFA señalaron que la posibilidad de disputar el partido en Madrid no cumplía con el principio de equidad deportiva, ya que no se trataría de un terreno neutral.

El comunicado también explicó que recién el sábado 14 de marzo llegó a la AFA una propuesta para disputar el partido en Italia el 27 de marzo. Según remarcaron, Argentina aceptó jugar en esa sede neutral, aunque sugirió trasladar el encuentro al 31 de marzo debido al escaso margen de tiempo.

No obstante, la UEFA les informó que no era posible modificar la fecha, por lo que se decidió cancelar la Finalissima.

"La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible", señalaron en el comunicado.

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