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El Chiqui Tapia habló de la cancelación de la Finalissima: "Debía jugarse en una sede neutral"

En medio de la polémica por la cancelación de la Finalissima contra España, Chiqui Tapia explicó las razones que llevaron a esa decisión.

 La AFA no llegó a un acuerdo con la UEFA y la Finalissima entre la Selección Argentina y España se suspendió de manera definitiva. Tras esto, Claudio Tapia, salió a dar su versión de los hechos después de que en Europa confirmen que no se iba a disputar el partido.

La final se iba a jugar inicialmente el viernes 27 de marzo en Qatar. Esa sede no se pudo mantener por la guerra en Medio Oriente.

"Desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva. La propuesta inicial de disputarlo en Madrid -de la cual tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación- no respetaba ese principio", explicó Tapia.

"Posteriormente se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo", agregó el presidente de la AFA.

"La UEFA informó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado", cerró.

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