El contundente descargo de Di María tras la clasificación de Rosario Central

Rosario Central atraviesa un presente de pura intensidad, y tras sellar su pase a los playoffs del Apertura 2026 de la Liga Profesional, la voz de su máximo referente no tardó en hacerse sentir. Ángel Di María fue el protagonista absoluto fuera de la cancha al publicar un mensaje que mezcla el desahogo con la reivindicación de un grupo que, pese al desgaste físico, sigue sumando objetivos.

Un mensaje para los críticos

Fiel a su estilo, el "Fideo" no se guardó nada y apuntó directamente contra quienes cuestionan el presente del equipo. "Nos quieren ver abajo, pero de abajo venimos sin presión y sin miedo. Vamos Central", disparó Di María en su cuenta de Instagram, dejando en claro que el vestuario se fortalece ante la adversidad externa.

La declaración llegó minutos después de que el Canalla lograra una victoria trabajada ante Estudiantes de Río Cuarto, un resultado que no solo le otorgó el boleto a la fase eliminatoria, sino que lo posicionó como único escolta de Independiente Rivadavia en la Zona B.

Presente e ilusión

Con la clasificación en el bolsillo y un Di María ejerciendo un liderazgo tanto futbolístico como espiritual, Rosario Central se prepara para los duelos de eliminación directa. La aparición del ídolo en redes sociales no es casual: ocurre en el punto más alto de la temporada, reafirmando que el vínculo entre el jugador y el club de sus amores trasciende los 90 minutos y se nutre de la mística de "ir por todo".