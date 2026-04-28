Di María volvió al gol y Rosario Central aplastó a Universidad Central por la Copa Libertadores
Por la fecha 3, Rosario Central derrotó como visitante a la Universidad Central y se afirmó en el Grupo H de la Copa Libertadores 2026.
Nuevamente como visitante, Rosario Central se plantó, goleó 3-0 a la Universidad Central y se afirmó en el Grupo H de la Copa Libertadores 2026.
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En Venezuela, el Canalla se puso en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo gracias al gol de Ignacio Ovando tras un centro de Jaminton Campaz.
Sin conformarse, el equipo dirigido por Jorge Almirón se encontró con un penal a los siete minutos de la segunda parte y Ángel Di María estiró la diferencia en el marcador.
Allí, el local reaccionó y tuvo la chance inmejorable para descontar, pero Jeremías Ledesma tapó bien en un mano a mano contra Camilo Zapata.
Finalmente, en tiempo de descuento, Enzo Copetti picó al espacio, definió con éxito y selló las cifras finales.
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Gracias al triunfo, Rosario Central lidera la zona con siete puntos junto a Independiente del Valle. El próximo martes, el elenco rosarino recibirá a Libertad de Paraguay.