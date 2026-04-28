Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

BUENA VICTORIA

Di María volvió al gol y Rosario Central aplastó a Universidad Central por la Copa Libertadores

Por la fecha 3, Rosario Central derrotó como visitante a la Universidad Central y se afirmó en el Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

EBalmaceda

Nuevamente como visitante, Rosario Central se plantó, goleó 3-0 a la Universidad Central y se afirmó en el Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

Lanús se llevó un triunfazo frente a la Liga de Quito y se acomodó en la Copa Libertadores

En Venezuela, el Canalla se puso en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo gracias al gol de Ignacio Ovando tras un centro de Jaminton Campaz.

Sin conformarse, el equipo dirigido por Jorge Almirón se encontró con un penal a los siete minutos de la segunda parte y Ángel Di María estiró la diferencia en el marcador.

Allí, el local reaccionó y tuvo la chance inmejorable para descontar, pero Jeremías Ledesma tapó bien en un mano a mano contra Camilo Zapata.

Finalmente, en tiempo de descuento, Enzo Copetti picó al espacio, definió con éxito y selló las cifras finales.

Nada por aquí, nada por allá: San Lorenzo y el Santos de Neymar empataron y ninguno pudo festejar

Gracias al triunfo, Rosario Central lidera la zona con siete puntos junto a Independiente del Valle. El próximo martes, el elenco rosarino recibirá a Libertad de Paraguay.

Esta nota habla de:
1
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

2
Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto
Noticias

Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto

3
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

Últimas noticias de Ángel Di María