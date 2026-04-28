Di María volvió al gol y Rosario Central aplastó a Universidad Central por la Copa Libertadores

Nuevamente como visitante, Rosario Central se plantó, goleó 3-0 a la Universidad Central y se afirmó en el Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

Lanús se llevó un triunfazo frente a la Liga de Quito y se acomodó en la Copa Libertadores

En Venezuela, el Canalla se puso en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo gracias al gol de Ignacio Ovando tras un centro de Jaminton Campaz.

¡ARRIBA EL CANALLA EN VENEZUELA! Ovando ganó en el juego aéreo y marcó el 1-0 de Rosario Central contra Universidad Central por la CONMEBOL #Libertadores.



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Sin conformarse, el equipo dirigido por Jorge Almirón se encontró con un penal a los siete minutos de la segunda parte y Ángel Di María estiró la diferencia en el marcador.

¡ANGELITO CORAZÓN CON EL PUÑO EN ALTO! Di María cambió penal por gol para el 2-0 de Rosario Central vs. Universidad Central en la CONMEBOL #Libertadores.



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Allí, el local reaccionó y tuvo la chance inmejorable para descontar, pero Jeremías Ledesma tapó bien en un mano a mano contra Camilo Zapata.

CUANDO LO LLAMAN, RESPONDE... Impactante atajada de Conan Ledesma para salvar el arco de Rosario Central ante Universidad Central.



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Finalmente, en tiempo de descuento, Enzo Copetti picó al espacio, definió con éxito y selló las cifras finales.

GOLEADA CANALLA: gran asistencia de Pol Fernández y definición con lo justo de Enzo Copetti para el 3-0 de Rosario Central contra Universidad Central.



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Nada por aquí, nada por allá: San Lorenzo y el Santos de Neymar empataron y ninguno pudo festejar

Gracias al triunfo, Rosario Central lidera la zona con siete puntos junto a Independiente del Valle. El próximo martes, el elenco rosarino recibirá a Libertad de Paraguay.