San Lorenzo hoy: Gustavo Álvarez recuperará a un titular pero tiene una duda para el cruce con Newell's

San Lorenzo ya puso la mira en el próximo compromiso del Torneo Apertura 2026. Luego del empate 1-1 frente a Recoleta FC en su debut por la Copa Sudamericana, el plantel retomó las prácticas y comenzó a preparar el duelo ante Newell's, por la fecha 14 del campeonato.

Luego de haberle bajado el copete a Estudiantes de La Plata por el Apertura 2026 y de haber empatado con Recoleta por la Copa Sudamericana, San Lorenzo se encamina al cruce vital ante Newell's en Rosario ya que, por ahora, se encuentra noveno en el Grupo A -fuera de la zona de clasificación-, y con peor diferencia de gol de Independiente (3 tantos de diferencia), el último en ubicarse para disputar la siguiente ronda.

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Para este partido, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez se entrenó este viernes por la mañana, aunque el técnico todavía no paró un once titular. La jornada estuvo enfocada en tareas de recuperación tras el viaje a Paraguay, por lo que el entrenador recién realizará ejercicios tácticos este sábado.

Una de las noticias positivas pasa por la situación de Jhohan Romaña, quien ya se entrena a la par del grupo y podría volver al equipo tras la molestia muscular que lo marginó del bautismo internacional.

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Distinto es el caso de Nicolás Tripichio, quien sufrió la fractura de un dedo en la mano y aunque la lesión no le impediría jugar, no estará disponible por haber llegado al límite de cinco amarillas. Ante ese escenario, la duda del cuerpo técnico pasa por definir a su reemplazante, con Ignacio Perruzzi y Gonzalo Abrego como alternativas.

El plantel volverá a entrenarse este sábado a las 10 de la mañana. Luego del almuerzo, la delegación Azulgrana partirá en micro rumbo a Rosario para cruzarse con la Lepra, el domingo a las 15 y en el Estadio Marcelo Bielsa.