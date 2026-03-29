Cómo será la preparación de la Selección Argentina para el amistoso ante Zambia: habla Scaloni

Tras el deslucido triunfo ante Mauritania, la Selección Argentina dio vuelta la página y ya piensa en el partido del martes ante Zambia en La Bombonera.

El conjunto Albiceleste, que no pudo brillar de la manera que quería en su primer compromiso amistoso por la fecha FIFA, apunta los cañones a una mejor actuación ante su par africano en lo que será la despedida formal del plantel antes de emigrar junto a la delegación completa a defender la corona mundial en los Estados Unidos.

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Luego de la victoria en el amistoso informal ante la Selección Sub-20 de Diego Placente, los dirigidos por Lionel Scaloni optimizan sus trabajos en el Predio de la AFA en Ezeiza para llegar de la mejor manera al enfrentamiento ante Zambia.

A través de sus redes sociales, el combinado nacional develó que este lunes a partir de las 11 horas tendrá lugar una conferencia de prensa del DT Lionel Scaloni, donde responderá las consultas de los colegas y sostendrá su último encuentro ante la prensa previo al duelo de exhibición en Brandsen 805.

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Por otra parte, en horas de la tarde el seleccionado volverá a los trabajos en el campo tras el domingo libre y realizará el entrenamiento de los jugadores convocados en el cual se le permitirá el ingreso durante los primeros 15' a la prensa acreditada en las instalaciones de Ezeiza.

Esta actividad aún no tiene confirmado su horario (solo se informó que será vespertino), pero servirá como intensificación final para los jugadores en la antesala de la concentración del plantel pensando en el compromiso del martes pautado para las 20.15 horas en La Bombonera.