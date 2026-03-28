La Selección Argentina le ganó a la Sub 20 y descansa hasta el lunes: cuál es el plan de trabajo

Tras la deslucida victoria sobre Mauritania por 2-1 este viernes en la Bombonera, la Selección Argentina no paró y este sábado tuvo actividad. Es que los jugadores que no vieron acción ante los africanos se enfrentaron a la Sub 20 en un amistoso que terminó 1-0 en favor de los conducidos por Lionel Scaloni.

El entrenamiento comenzó pasadas las 10 y, mientras los que jugaron ante Mauritania hicieron trabajos de regeneración y gimnasio, el resto del plantel se enfrentó en un amistoso ante el combinado Sub 20 de Diego Placente, al que derrotó por 1-0 gracias a un gol de José Manuel López, delantero de Palmeiras.

El equipo de Scaloni formó con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, López y Nicolás Paz. Luego ingresaron Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

¿Cómo sigue la activdad para Argentina? El domingo será día de descanso para el plantel, que quedó así liberado hasta el lunes por la mañana. Ese día, el cuerpo técnico los esperará para almorzar, volver a entrenar y ya quedar concentrados para el duelo ante Zambia, el martes, nuevamente en La Bombonera, en el que será el último partido en suelo argentino antes de partir a los Estados Unidos para la concentración previa al Mundial 2026.