Nicolás Varrone brilló en Canadá: fue 7° en la Fórmula 2 y marcó el récord de vuelta en Montreal

Nicolás Varrone completó este domingo su mejor actuación en una carrera principal de la Fórmula 2 al finalizar séptimo en el Gran Premio de Canadá, disputado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Además, se quedó con el récord de vuelta de la competencia y volvió a sumar puntos importantes para el campeonato.

El piloto del equipo Van Amersfoort Racing largó desde la 12ª posición y protagonizó una destacada remontada en una carrera marcada por incidentes, neutralizaciones y estrategias cambiantes.

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Varrone mostró un ritmo sólido durante toda la prueba y registró la vuelta más rápida con un tiempo de 1:24.394, confirmando el gran rendimiento que había exhibido a lo largo del fin de semana en el circuito Circuit Gilles Villeneuve.

El resultado representa el mejor desempeño del piloto de Ingeniero Maschwitz desde su llegada a la FIA Formula 2 Championship y consolida su crecimiento en la categoría antesala de la Fórmula 1.

Durante el fin de semana en Montreal, el argentino ya había mostrado señales de competitividad: terminó cuarto en las prácticas libres y estuvo cerca de luchar por la pole position en clasificación, antes de que dos banderas rojas complicaran el cierre de la sesión.

Con esta actuación, Varrone mantiene viva la ilusión del automovilismo argentino en el escenario internacional y continúa afianzándose como una de las principales promesas rumbo a la máxima categoría.