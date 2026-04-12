Gustavo Álvarez fue duro con sus jugadores tras el empate de San Lorenzo con Newell's: "No somos decisivos"

San Lorenzo empató 0-0 ante Newell's en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, encuentro por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Tras el encuentro habló Gustavo Álvarez, que se lamentó por el nuevo empate de su equipo.

"El punto es insuficiente. No somos decisivos ni determinantes por fuera, y por dentro nos falta ese pase final. Tenemos que llegar más y ser más contundentes. Para eso, hay que generar lo primero", inició el entrenador en su conferencia de prensa tras su tercer empate en cuatro presentaciones al mando del Ciclón.

"Lo que yo veo es que el plantel cree en lo que estamos haciendo. En el partido lo entienden e intentan hacerlo. Lo tenemos que internalizar, que sea algo espontáneo. ¿Se puede lograr en 18 entrenamientos? Hay que lograrlo en 18 entrenamientos. Los jugadores son muy respetuosos de lo que planteamos. Están convencidos que es el camino, pero jugando cada 4 días lo tenemos que automatizar", explicó respecto a la adaptación de los futbolistas a su estilo de juego.

"Con las características que no hay en el plantel no puedo esperar al próximo mercado. Conmigo va a haber oportunidades y miro las divisiones inferiores", cerró.