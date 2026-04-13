El probable equipo de Boca para enfrentar a Barcelona SC por Copa Libertadores

Semana clave para Boca Juniors con el enfrentamiento de mañana martes ante Barcelona SC por Copa Libertadores en La Bombonera y el domingo la visita a River Plate en una nueva edición del Superclásico, aunque esta vez será por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Claudio Úbeda decidió darle descanso a varios de los habituales titulares durante el empate ante Independiente de Avellaneda y viendo que el rendimiento del equipo se cayó, no hará más rotación.

El DT Xeneize sabe que un triunfo de local en la Libertadores, puede darle respiro en un Grupo D que no parece para nada fácil. Volverán los que juegan siempre, con la duda de Miguel Merentiel a quien todavía lo ven medio tocado y prefieren resguardarlo para el duelo ante el conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

Por Merentiel extrañamente el que va a ingresar es Milton Giménez, quien anotó de penal ante el Rojo pero al que no se lo vio al tope y en buen nivel.

El probable equipo de Boca ante Barcelona SC por Copa Libertadores

Agustín Marchesín, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda, Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro.