Con sorpresas, los convocados de River para visitar a Bragantino en Brasil

Justo antes de partir hacia Brasil para enfrentar a RB Bragantino por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, River oficializó la lista de convocados para el encuentro.

Pese a las recientes especulaciones, ni Maximiliano Meza, ni Franco Armani figuran entre los citados a pesar de las respectivas recuperaciónes de sus lesiones.

A su vez, destaca una nueva ausencia de Kevin Castaño, que desde que fue borrado por Eduardo Coudet para el duelo con Boca no volvió a ser convocado por cuestiones futbolísticas.

Para la mitad de la cancha, el entrenador opta por contar como alternativas a Juan Cruz Meza, Lucas Gabriel Silva y Lautaro Pereyra, tres futbolistas juveniles.

A su vez, aparece el nombre de Santiago Lencina, que no ve minutos desde el ciclo de Marcelo Gallardo.