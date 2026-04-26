River se lo quiere llevar y Gio Simeone respondió con un golazo para el Torino: la tremenda definición ante el Inter

De cara al mercado de pases de invierno, el nombre de Gio Simeone es uno de los que suena con más fuerza para incorporarse a River. Mientras se define su futuro, el delantero surgido de las divisiones inferiores del Millonario se destaca a fuerza de goles en Torino, equipo para el que este domingo anotó el descuento transitorio en el partido como local de Inter por la Serie A de Italia.

A los 25 minutos del segundo tiempo, y con el conjunto turinés en desventaja de 2-0, el Cholito quedó mano a mano con Yan Sommer tras una habilitación del turco Emirhan Ilkhan. El atacante de 30 años no se puso nervioso ante la salida del suizo y se la picó para anotar su 10° gol en 30 partidos disputados esta temporada.

¡¡ESTÁS AFILADO, GIO!! Jugada TOP de Torino y mejor definición de Simeone para el 1-2 vs. Inter. ¡GOLAZO!



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El gol de Simeone fue fundamental para que Torino pudiera recuperar un punto ante el líder de la Serie A. Nueve minutos después de este tanto, el croata Nikola Vlasic puso el 2-2 definitivo de penal en el marco de la fecha 34 del torneo de liga italiano.

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De acuerdo a la información del periodista Germán García Grova, River tiene negociaciones muy avanzadas para que Simeone sea refuerzo de Coudet a partir de junio. El jugador emitió un nuevo guiño favorable al motorizar su vuelta, por lo que con él ya estaría todo prácticamente cerrado y lo único que faltaría sería resolver cuestiones con Torino.







