Caracas vs. Racing por la Copa Sudamericana 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing afronta una semana determinante y condicionada por el desgaste físico, ya que este miércoles visitará al Caracas de Venezuela por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026 y jugaría con un equipo mixto. El encuentro comenzará a las 19 en el Estadio Olímpico de la UCV, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, quien estará secundado en el VAR por su compatriota Cristhian Ferreyra.

El viaje a Venezuela complicó la planificación, ya que la delegación de la "Academia" salió el lunes al mediodía y llegó cerca de las 23, tras una escala en Bogotá, acumulando 11 horas de traslado. El plantel quedó afectado por el cansancio y solo tuvo un entrenamiento antes del partido, mientras que el técnico Gustavo Costas busca preservar a algunos de los habituales titulares pensando en el duelo clave del domingo ante Huracán por el Torneo Apertura.

Las bajas de Santiago Sosa, con sobrecarga muscular, y Adrián "Maravilla" Martínez, con un esguince de rodilla, golpean fuerte, incluso, el delantero podría perderse lo que resta del semestre y ambos se quedaron en Buenos Aires con la mira en el torneo local.

En este contexto, nombres como Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez, Baltasar Rodríguez y Adrián Fernández aparecen como alternativas para integrar el once. En ataque, sin Martínez, la duda pasa por quién ocupará su lugar, con Damián Pizarro como opción.

El presente futbolístico tampoco ayuda: Racing ganó solo uno de sus últimos seis partidos, mientras que en la Copa suma tres puntos y necesita ganar para acomodarse en el grupo. Una victoria en Caracas lo dejaría bien posicionado para avanzar. En el plano local, la derrota de Huracán cambió el escenario y depende de sí mismo: si le gana el domingo, se meterá en los playoffs, aunque también deberá esperar otros resultados.

Caracas, por su parte, llega tras quedar eliminado en el torneo venezolano, pero invicto en la Copa. Empató con Botafogo y venció a Independiente Petrolero. El equipo es dirigido interinamente por Henry Meléndez tras la salida de Fernando Aristeguieta.

Probables formaciones de Caracas vs. Racing por la Copa Sudamericana 2026

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; Adrián Fernández. DT: Henry Meléndez.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo o Franco Pardo, Agustín García Basso o Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny, Damián Pizarro. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Caracas vs. Racing por la Copa Sudamericana 2026

El partido entre Caracas y Racing Club por la jornada 3 de la Copa Sudamericana 2026 será televisado por DSPORTS. Este clásico también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.