Atlético de Madrid vs. Arsenal, por semifinales de la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Atlético de Madrid recibe hoy miércoles a Arsenal, desde las 16 en el estadio Riyadh Air Metropolitano por el encuentro de ida de una de las semifinales de la UEFA Champions League 2026. El partido será arbitrado por Danny Makkelie, quien estará acompañado por sus asistentes Hessel Steegstra y Jan de Vries, mientras que el cuarto árbitro será Serdar Gözübüyük. Además, Dennis Higler estará a cargo del VAR y Pol van Boekel del AVAR.

El Colchonero, dirigido por Diego Simeone y con Julián Álvarez como máxima figura, viene de eliminar a nada menos que el Barcelona de Lamine Yamal, equipo al que varios daban como máximo candidato al título. En LaLiga de España, si bien el último fin de semana le ganaron 3 a 2 a Athletic Bilbao, están cuartos con 60 puntos y fuera de la lucha por el título.

Tampoco están pasando un buen momento en general, ya que perdieron 7 de los últimos 9 jugados por todas las competencias. Se espera que Nahuel Molina como Giuliano Simeone y Julián Álvarez sean titulares y que Thiago Almada y Juan Musso, estén entre los suplentes. El que se pierde el resto de los partidos de la temporada es el desgarrado Nicolás González.

Arsenal parece haber recuperado la memoria al derrotar por 1 a 0 Newcastle y así poder pelear con el Manchester City de Pep Guardiola por el título de la Premier League de Inglaterra.

En cuánto al torneo continental, dejó afuera al Benfica tras ganar el encuentro de ida de cuartos como visitante en Portugal gracias a Kai Havertz, ya que el cotejo de vuelta fue un verdadero bodrio.

Probables formaciones de Atlético de Madrid vs. Arsenal por Champions League

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta

Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Arsenal por Champions League

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la ida de una de las semifinales de la Champions League será televisado por ESPN y Fox Sports. Además, vas a disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.