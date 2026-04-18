Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por la Copa del Rey 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El Atlético Madrid y la Real Sociedad se enfrentarán este sábado en la gran final de la Copa del Rey de España, en el que será un cruce entre dos equipos que atraviesan un muy buen momento. El encuentro, que está programado para las 16, hora de Argentina, se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla y contará el arbitraje del español Javier Alberola Rojas.

El "Colchonero" llega a este encuentro en un momento inmejorable, ya que viene de eliminar al Barcelona para meterse en las semifinales de la Champions League después de nueve años. Los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone se impusieron 3-2 en el global, gracias al triunfo 2-0 como visitantes y a la derrota 2-1 como locales. Atlético de Madrid también juegan los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone, quienes tienen un rol muy importante.

En caso de quedarse con la victoria, el conjunto de la capital española se consagrará campeón de la Copa del Rey por undécima ocasión en su historia. Las anteriores fueron en 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013.

La Real Sociedad, por su parte, viene de eliminar al Athletic Club de Bilbao con un global de 2-0 en las semifinales. El equipo de San Sebastián, que este año también pelea por la clasificación a las competiciones europeas de la próxima temporada, va en busca de su cuarto título en la Copa del Rey, competición que ya ganó en 1909 (competía bajo el nombre de Club Ciclista de San Sebastián), 1987 y 2020.

En el último tiempo el Atlético Madrid no tuvo mayores complicaciones cada vez que le tocó enfrentarse con la Real Sociedad, ya que en los cinco choques previos se quedó con la victoria en tres oportunidades e igualó las dos restantes.

Probables formaciones de Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por la Copa del Rey 2026

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Real Sociedad: Unai Marrero; Jon Aramburu, Duje Caleta Car, Aritz Elustondo, Sergio Gomez; Gonçalo Guedes, Benat Turrientes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea; Luka Sucic y Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.

Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por la Copa del Rey 2026

El partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad por la final de la Copa del Rey 2026 será televisado por FLOW SPORTS y YOUTUBE. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.







