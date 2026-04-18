Sufre Real Madrid: Raúl Asencio fue internado por un cuadro grave

El Real Madrid quedó eliminado de la UEFA Champions League tras su derrota como visitante frente al Bayern Munich, en un partido en el que no pudo contar con Raúl Asencio por motivos de salud.

El defensor de 23 años atraviesa un cuadro de gastroenteritis que se arrastra desde el pasado martes y que no mostró mejoría en los últimos días. Ante esta situación, el cuerpo médico decidió hospitalizarlo para realizar un seguimiento más exhaustivo. Según trascendió, el futbolista ya perdió alrededor de seis kilos.

En la previa del encuentro en Múnich, Asencio había abandonado el entrenamiento por este problema, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico. La preocupación crece en Valdebebas no solo por el cuadro actual, sino también por su historial reciente: desde noviembre pasado, el zaguero sufrió tres episodios de salud similares, incluyendo un cuadro gastrointestinal, un síndrome febril en diciembre y un episodio gripal en febrero.

Hasta el momento, el Real Madrid no emitió un parte médico oficial sobre la evolución del jugador, aunque su estado genera incertidumbre puertas adentro. Según trascendió, ha sido diagnosticado de una "entercolitis bacteriana" y, sin especificar tiempo de baja, queda "pendiente de evolución".

La situación también remite a un antecedente cercano dentro del plantel, cuando Kylian Mbappé debió ser hospitalizado durante el FIFA Club World Cup por un cuadro similar. En aquella oportunidad, el delantero francés se perdió los primeros tres partidos del equipo en el torneo disputado en Estados Unidos.

Mientras tanto, la eliminación europea y la preocupación por la salud de Asencio marcan un momento delicado para el conjunto madrileño en el cierre de la temporada.