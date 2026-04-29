Ostojich, otra vez en el centro del escándalo con Boca: el antecedente que lo condenaba

Es un nombre y apellido que, una vez más, le dejó malas sensaciones a Boca. Se trata del árbitro uruguayo Esteban Ostojich, quien tuvo una floja actuación en la derrota de anoche anet Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha de Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Y, además, trajo el recuerdo de otra noche fatídica que lo tuvo como protagonista en 2021.

En el "Xeneize" se quedaron con muchísima bronca por la expulsión a Adam Bareiro antes del cierre del primer tiempo. El referí, que tuvo un manejo muy discutible del partido, terminó por mostrarle la segunda amarilla al delantero paraguayo por un contacto menor que difícilmente haya sido merecedor de otra amonestación.

La principal crítica que le cabe a Ostojich en esta ocasión fue su mal manejo del partido. Tras empezar con mano dura y una amarilla tempranera a Leandro Paredes por un empujón, luego fue permisivo en otras jugadas similares y solo volvió a ser riguroso ante la falta de Bareiro. Dejó pasar muchas jugadas similares y, sobre el final, llegó una pelea grupal que no pasó a mayores solo porque los planteles lograron calmarse.

El árbitro uruguayo ya tenía un antecedente pesado con Boca como protagonista. En el partido de vuelta ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, jugado en Brasil, fue el eje de varias polémicas, los de Minas Gerais pasaron por penales y se desató una batalla campal, cuyo resultado fueron duras sanciones para seis futbolistas xeneizes.

Otro dato: luego de ese polémico partido, Ostojich no dirigió a Boca hasta el año pasado, en la derrota por 1-0 con Alianza Lima en la fase previa de la Libertadores. Y, con la de ayer, fue la séptima vez que el árbitro dirigió al "Xeneize". Si bien no perdió ninguna de las primeras tres veces (3-0 vs. Tolima, 1-1 vs. Caracas y 1-0 vs. Internacional), sí lo hicieron en las siguientes cuatro (0-1 vs. Racing, 0 (3)-0 (1) vs. Atlético Mineiro, 1-0 vs. Alianza Lima y esta noche, 0-1 vs. Cruzeiro).



